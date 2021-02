Ottawa annonce 1,8 million $ pour l’entrepreneuriat autochtone au Québec

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a annoncé des contributions financières totalisant plus de 1,8 million $ pour cinq projets visant le développement de l’entrepreneuriat autochtone au Québec.

Ces investissements appuieront des projets locaux comme la reconstruction de la station-service et du dépanneur de la Widjikiwe Holdings Corp. à Timiskaming et le démarrage d’Akua Nature inc., une entreprise de Mashteuiatsh qui se spécialise dans la fabrication de produits médicinaux traditionnels.

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, en a fait l’annonce mardi au nom de Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Selon le ministre Miller, ces investissements sont «des occasions en or de pouvoir faire rayonner les communautés» ainsi que le savoir-faire autochtone, surtout en pleine pandémie de COVID-19.

Il est prévu que ces cinq projets appuyés par le gouvernement fédéral créent 24 emplois et génèrent plus de 7 millions $ en retombées économiques dans les communautés des Premières Nations. Certains de ces montants seront remboursables.