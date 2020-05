Ottawa annonce de l’aide pour les pêcheurs qui connaissent des baisses de revenus

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau annonce de l’aide pour l’industrie des pêches, durement affectée par la COVID-19.

Une nouvelle prestation sera disponible pour les pêcheurs qui auront connu une baisse de revenus de 25% cette saison. Elle pourra couvrir jusqu’à 75% des pertes, à concurrence de 10 000$.

Le gouvernement fédéral va également offrir d’autres subventions non remboursables d’une valeur maximale de 10 000$ pour les pêcheurs qui ont leur propre entreprise et qui ont besoin d’aide, a déclaré M. Trudeau.

Les règles de l’assurance-emploi seront également changées afin que les pêcheurs puissent demander des prestations en fonction des revenus gagnés dans les années précédentes, a ajouté le premier ministre.

Les parcs nationaux du Canada rouvriront progressivement, mais pas à temps pour la longue fin de semaine.

Parcs Canada avait déjà décidé de suspendre ses activités au moins jusqu’au 31 mai. M. Trudeau a déclaré que certains vont pouvoir rouvrir dès le 1er juin.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1 169 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 72 536 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5337 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 39 931 cas au Québec, dont 3220 décès; 21 494 cas en Ontario, dont 1798 décès; 6407 cas en Alberta, dont 120 décès; 2376 cas en Colombie-Britannique, dont 132 décès; 1024 cas en Nouvelle-Écosse, dont 51 décès; 577 cas en Saskatchewan, dont six décès; 290 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.