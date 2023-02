Ottawa annonce des mesures pour les Iraniens qui veulent prolonger leur séjour

OTTAWA — Le gouvernement fédéral met en place des mesures temporaires spéciales pour les Iraniens qui souhaiteraient prolonger leur séjour au Canada plutôt que de rentrer chez eux en cette période trouble.

Compte tenu des «violations flagrantes et systématiques» des droits de la personne commises par le régime iranien, qui a pris «des mesures de répression brutales contre les protestataires», Ottawa annonce des mesures spéciales qui entreront en vigueur le 1er mars, pendant un an.

Ces mesures visent à simplifier le processus permettant aux Iraniens qui visitent, étudient ou travaillent au Canada de prolonger leur séjour et de passer facilement d’un volet temporaire à un autre.

Les Iraniens déjà au Canada pourront également obtenir un permis de travail ouvert. Les demandes des Iraniens au Canada seront traitées en priorité, indique le gouvernement fédéral.

Ottawa supprimera aussi certains frais de traitement pour les Iraniens qui souhaitent rester au Canada. Le gouvernement canadien dispense également les citoyens et les résidents permanents canadiens qui se trouvent en Iran, et qui souhaitent partir, des frais de passeport et de titre de voyage pour résident permanent.

C’est le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, au nom de son collègue de l’Immigration, qui a fait cette annonce jeudi à North Vancouver.

«Compte tenu des violations flagrantes et systémiques des droits de la personne en cours en Iran, certains Iraniens qui sont temporairement au Canada craignent à juste titre de rentrer chez eux en ce moment», a expliqué le ministre Wilkinson.

Des manifestations ont éclaté en Iran à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs. Ces manifestations ont été violemment réprimées par le régime des mollahs en place à Téhéran.

Dans un communiqué, le gouvernement fédéral indique que de plus amples renseignements sur la façon de se prévaloir de ces nouvelles mesures seront affichés sur le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter du 1er mars 2023.