Ottawa annonce un fonds d’urgence de 350 millions $ pour groupes communautaires

OTTAWA — Le gouvernement fédéral crée un «fonds d’urgence pour l’appui communautaire». Ce fonds distribuera 350 millions $ aux organismes de charité. L’argent passera, dans certains cas, par Centraide et la Croix-Rouge canadienne.

«On donne aux organismes plus de ressources pour s’adapter aux réalités et aux difficultés liées à la pandémie», a annoncé le premier ministre Justin Trudeau, mardi avant-midi.

M. Trudeau a aussi profité de sa sortie quotidienne pour faire savoir qu’il y aura, pour les entreprises, une «calculatrice» sur le site de l’Agence du revenu du Canada qui permettra aux entreprises de savoir combien elles peuvent obtenir en subventions salariales.

Les entreprises pourront, à partir de lundi prochain, demander cette subvention qui s’élève à 75 pour cent des salaires afin qu’elles puissent garder leurs employés ou les réembaucher. Les travailleurs pourront recevoir un maximum de 847 $ par semaine payés par Ottawa.

Invité à garantir qu’aucune portion de cette aide financière n’ira à des entreprises qui ont recours à des paradis fiscaux, le premier ministre a assuré que son gouvernement continue de lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal.

«Dans notre approche pour aider les entreprises, on a toujours été ancrés dans l’aide pour les travailleurs. On ne voulait pas juger si un travailleur travaillait pour une petite quincaillerie indépendante ou pour une grosse chaîne internationale de quincaillerie», a-t-il toutefois aussi offert.

Deux avions repartis bredouilles

Le premier ministre a confirmé que deux avions qui devaient ramener de Chine de l’équipement de protection acheté par les autorités canadiennes ont dû repartir sans leurs cargaisons.

Une de ces cargaisons était destinée au gouvernement fédéral, l’autre à une province qu’il n’a pas voulu identifier.

«Il y a des limites extrêmement restreintes sur le temps qu’un avion peut rester sur le territoire chinois. Et il y a eu des délais énormes en termes de transport des marchandises vers l’aéroport. Et, malheureusement, les avions ont dû décoller dans cette situation sans avoir reçu leur livraison de cargaisons», a relaté M. Trudeau.

Cet incident a été soulevé, lundi, aux Communes, par le chef par intérim du Parti conservateur. Le premier ministre n’avait pas alors répondu directement à Andrew Scheer. Mardi, il disait avoir été informé depuis la veille.

M. Trudeau a également répété que son gouvernement multiplie les efforts pour mettre la main sur l’équipement qui est tellement en demande, partout.

Rapatriements

Lundi, des Canadiens ont pu rentrer des Bahamas, de Guinée, des îles Caïmans et de Jordanie.

Il reste 24 Canadiens à bord de navires de croisière, 18 touristes et six membres d’équipage. Deux des trois navires qui les transportent devaient débarquer leurs passagers dès mardi, l’un à Los Angeles, l’autre à Marseille.

Ottawa a distribué 5,9 millions $ aux Canadiens coincés à l’étranger et qui ont demandé un prêt au gouvernement canadien. Le gouvernement étudie encore quelque 2000 demandes de prêt.

«L’argent s’en vient», a déclaré M. Trudeau, sans spécifier la date exacte où cette aide sera versée aux entreprises.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 565 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. La proportion de tests positifs est de 6,5 pour cent, rapportait l’Agence de la santé publique du Canada, mardi.

Ces tests ont décelé 38 205 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 1831 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 20 126 cas au Québec, dont 1041 décès; 11 735 cas en Ontario, dont 622 décès; 2908 cas en Alberta, dont 59 décès; 1699 cas en Colombie-Britannique, dont 86 décès; 737 cas en Nouvelle-Écosse, dont 10 décès; 316 cas en Saskatchewan, dont quatre décès; 257 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 254 cas au Manitoba, dont six décès; 118 cas au Nouveau-Brunswick; 26 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; 11 cas au Yukon; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.