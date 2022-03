Ottawa annonce un groupe d’experts pour l’orienter sur la lutte à la haine en ligne

OTTAWA — Le comité d’experts chargé de conseiller le gouvernement sur sa stratégie législative pour contrer le contenu préjudiciable en ligne sera composé de 12 experts qui tiendront neuf tables rondes sur le sujet.

C’est ce qu’a indiqué le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, en annonçant mercredi la composition de ce groupe.

«Il y a un consensus sur le fait que les Canadiens veulent que le gouvernement intervienne (et) agisse», a-t-il déclaré. Il a toutefois ajouté que tous ne s’entendent pas sur les façons de faire.

Ottawa souhaite s’attaquer à la responsabilité des plateformes qui hébergent du contenu haineux ou préjudiciable.

«(Elles) ne peuvent pas dire »Écoutez, le contenu est chez moi, mais ce n’est pas moi qui l’ai mis là donc je n’ai aucune responsabilité »», a dit le ministre.

Parmi les experts sélectionnés, on retrouve David Morin, cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, le professeur de droit Pierre Trudel, de l’Université de Montréal, et Ghayda Hassan, qui enseigne la psychologie clinique à l’Université du Québec à Montréal.