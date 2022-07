Ottawa appelé à protéger la faune et la flore de terres aéroportuaires à Montréal

MONTRÉAL — Deux députés montréalais et un groupe militant pour la biodiversité interpellent Ottawa pour protéger une vaste aire naturelle louée et gérée depuis de nombreuses années par Aéroport de Montréal (ADM) après que celui-ci a «rasé» plus de 4000 asclépiades à la fin juin, selon Technoparc Oiseaux.

Marhaw Rizqy, députée provinciale de Saint-Laurent, Alexandre Boulerice, député fédéral de Rosemont—La-Petite-Patrie, ainsi que Technoparc Oiseaux ont réclamé mardi d’une même voix un changement au bail entre Ottawa et ADM ou la création d’un parc fédéral, afin de protéger un écosystème d’environ 200 hectares situé au nord de Montréal. Un site qui équivaut au mont Royal, a soutenu Mme Rizqy.

L’organisme Technoparc Oiseaux s’indigne des derniers travaux récemment effectués par ADM sur une partie de ces terres qui avait été laissée en friche depuis 2012. Il déplore la destruction de plantes, de fleurs et d’arbustes en pleine période de nidification.

ADM s’est défendu en début de semaine dans des commentaires relayés par certains médias d’avoir rasé le terrain, parlant plutôt d’une tonte du gazon et d’opérations normales d’entretien.