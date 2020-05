Ottawa confirme 760 soldats pour les CHSLD du Québec, d’autres à venir bientôt

OTTAWA — Il y a actuellement 760 membres des Forces armées canadiennes déployés au Québec pour aider les établissements de soins de longue durée, a confirmé mercredi le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos.

De ce nombre, entre 500 et 550 travaillent directement dans 13 établissements. Ceux-ci sont situés, pour la plupart, dans la grande région de Montréal, a précisé M. Duclos. Les autres aident à la logistique de la mission et à la distribution de matériel, selon son porte-parole Karl Sasseville.

Mardi, le premier ministre du Québec, François Legault, a laissé entendre que le processus prenait un peu de temps. Son gouvernement a fait deux demandes pour recevoir l’aide de l’armée dans les établissements de soins de longue durée. La première a mené au déploiement de quelque 125 militaires. Québec en avait demandé 1000 autres par la suite.

M. Duclos a plaidé que tous les efforts étaient faits pour tenter de répondre à cette demande.

«Le gouvernement canadien travaille très fort avec le gouvernement du Québec pour déployer davantage de militaires dans au moins sept autres CHSLD. Les Forces armées canadiennes travaillent aussi jour et nuit pour que le déploiement se fasse le plus rapidement possible», a-t-il dit.

«Et, à terme, il devrait y avoir plus de 1000 membres des Forces armées canadiennes lorsque ce déploiement sera terminé», a ajouté M. Duclos, sans fournir un nombre plus précis ni un quelconque échéancier.

Subventions salariales

En date du 5 mai, 110 000 entreprises avaient soumis une demande sur le portail de l’Agence de revenu du Canada pour un remboursement des salaires de leurs employés.

M. Duclos dit que la grande majorité de ces demandes ont déjà été traitées et que les entreprises commenceront à recevoir l’argent qui leur est dû à compter de jeudi.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 970 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Les tests ont permis de déceler 63 375 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4223 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 34 327 cas au Québec, dont 2510 décès; 18 722 cas en Ontario, dont 1429 décès; 5893 cas en Alberta, dont 106 décès; 2232 cas en Colombie-Britannique, dont 121 décès; 998 cas en Nouvelle-Écosse, dont 41 décès; 487 cas en Saskatchewan, dont six décès; 282 cas au Manitoba, dont sept décès; 259 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 119 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris sauf un; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 25 guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.