Ottawa consacre 1,5 milliard $ sur trois ans pour le traitement de maladies rares

Ottawa annonce qu’il dépensera jusqu’à 1,5 milliard $ au cours des trois prochaines années pour améliorer l’accès à des médicaments «efficaces et abordables» pour le traitement des maladies rares.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé mercredi que jusqu’à 1,4 milliard $ de cette enveloppe seront utilisés pour aider les provinces et territoires, «au moyen d’accords bilatéraux», à étendre la couverture des médicaments nouveaux et existants qui traitent les maladies rares.

Le gouvernement fédéral dit vouloir créer une liste de médicaments nouveaux et émergents pour les maladies rares qui seraient couverts de façon similaire par tous les régimes d’assurance maladie provinciaux et territoriaux.

Une somme de 52 millions $ sera aussi utilisée pour recueillir des preuves sur l’innocuité et l’efficacité de ces médicaments ainsi que pour la recherche d’outils de diagnostic et la création d’un réseau d’essais cliniques, indique le gouvernement fédéral.

Et une enveloppe de 33 millions $ ira à Services aux Autochtones Canada pour soutenir les patients admissibles des Premières Nations et inuits atteints de maladies rares.

Le gouvernement affirme qu’un Canadien sur 12 est atteint d’une maladie rare et que les traitements novateurs pour ces maladies peuvent coûter entre 100 000 $ et 2 millions $ par année.

«Le gouvernement du Canada collaborera avec les provinces et territoires pour sélectionner un petit nombre de médicaments nouveaux et émergents dont les coûts seraient partagés et qui seraient pris en charge de manière constante dans l’ensemble du pays, dans l’intérêt des patients», indique Ottawa dans un communiqué.