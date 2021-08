Ottawa consacre 321 M $ au soulagement des impacts des pensionnats pour Autochtones

OTTAWA — Le gouvernement fédéral s’engage à verser 321 millions $ en nouveau financement pour des programmes visant à aider les communautés autochtones à retrouver des lieux de sépulture non marqués près d’anciens pensionnats, et à soutenir les survivants et leurs communautés.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a aussi annoncé mardi qu’il nommerait un «interlocuteur spécial» pour travailler avec les communautés autochtones et les gouvernements afin de proposer des modifications aux lois, politiques et pratiques fédérales liées aux tombes non marquées. En conférence de presse virtuelle, mardi, le ministre Lametti a déclaré que le Canada ne disposait actuellement pas des outils juridiques nécessaires pour faire face aux problèmes complexes posés par la découverte de ces lieux de sépulture non marqués.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a précisé de son côté que 83 millions $ seraient ajoutés à un programme existant de 27 millions $ pour financer les recherches de lieux de sépulture et commémorer la mémoire de ces enfants morts dans les pensionnats fédéraux pour Autochtones.

Mme Bennett a aussi annoncé que le gouvernement créera un comité consultatif national, composé de gardiens du savoir autochtones et d’experts dans des domaines tels que l’archéologie, les sciences judiciaires, la pathologie et la santé mentale. Ce comité devra conseiller les communautés autochtones et le gouvernement sur le délicat travail de localisation des lieux de sépulture.

De son côté, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a annoncé que le gouvernement consacrerait 107 millions $ pour des programmes visant à fournir des services essentiels «en matière de santé mentale, de culture et d’émotions» pour soutenir la guérison des traumatismes intergénérationnels.

M. Miller a aussi annoncé que le gouvernement fournira 100 millions $ sur deux ans pour aider les communautés autochtones à gérer les bâtiments des anciens pensionnats, que ces plans prévoient la démolition, la remise en état ou la construction de nouvelles installations dans les réserves «afin que les activités qui se déroulent actuellement puissent se poursuivre».

Monument national

Enfin, le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, a annoncé que le gouvernement mettait de côté 20 millions $ pour construire un monument national à Ottawa afin de rendre hommage aux survivants des pensionnats «et à tous les enfants qui ont été enlevés à leurs familles et leurs communautés». Le ministre Guilbeault a indiqué que le nouvel espace commémoratif permettra aux Autochtones et non-Autochtones de se réunir pour «exprimer leur chagrin collectif et trouver un moyen de guérir ensemble».

Plusieurs communautés autochtones ont annoncé depuis le printemps qu’elles avaient localisé des centaines de tombes non marquées autour d’anciens pensionnats fédéraux.

En juin, la communauté de Lower Kootenay, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’une recherche utilisant un radar à pénétration de sol avait trouvé ce que l’on croit être 182 restes humains sur un site proche d’un ancien pensionnat à Cranbrook.

La première nation de Cowessess avait déclaré plus tôt qu’un radar avait détecté 751 tombes non marquées près de l’ancien pensionnat de Marieval, à l’est de Regina, en Saskatchewan. Et quelques semaines plus tôt, on avait découvert ce que l’on croit être les restes de 215 enfants à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Par ailleurs, une communauté de la première nation squamish devait faire une annonce mardi au sujet de l’ancien pensionnat de St. Paul’s, dans la région de Vancouver.

On s’attend à ce que le premier ministre Justin Trudeau déclenche bientôt des élections et le bilan de son gouvernement en matière de réconciliation avec les Autochtones devrait être un enjeu majeur de cette campagne.

En conférence de presse mardi, le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a demandé justice pour les survivants des pensionnats.

«Les gens demandent des actions concrètes. Les communautés autochtones demandent des actions concrètes. On demande la justice et la justice demande des poursuites contre les gens responsables de ce qui s’est passé dans ces pensionnats», a-t-il déclaré.

À la fin du mois dernier, M. Singh a rencontré des dirigeants autochtones sur le site de l’ancien pensionnat de Kamloops. Il avait alors demandé à M. Trudeau de tenir sa promesse, faite il y a six ans, de répondre aux 94 «appels à l’action» du rapport de la Commission de vérité et réconciliation.

