Ottawa conteste les indemnités à verser aux Autochtones

Ottawa en appelle de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne qui a ordonné au gouvernement fédéral de verser des indemnités totalisant 2 milliards $ aux enfants autochtones et à leur famille qui ont été séparés par un système de protection de la jeunesse sous-financé de façon chronique.

Le Tribunal canadien des droits de la personne avait conclu en 2016 que le gouvernement fédéral discriminait de façon «délibérée ou inconsidérée» les enfants autochtones vivant dans les réserves, en ne finançant pas adéquatement les services à l’enfance et à la famille.

À cause de cette pénurie de services, on a assisté, pendant des années, à un retrait massif d’enfants autochtones de leur famille. En fait, selon les leaders autochtones, plus d’enfants ont grandi au sein de familles d’accueil qu’au plus fort de l’époque des pensionnats fédéraux.

Le tribunal a accordé en septembre dernier le maximum de dommages et intérêts — 40 000 $ — pour chaque enfant enlevé à sa famille faute de services appropriés dans sa communauté ou qui a ensuite été rendu à sa famille. Le gouvernement fédéral doit aussi verser cette indemnité à chaque parent ou grand-parent qui a ainsi perdu un enfant, à chaque enfant victime de maltraitance en famille d’accueil et à chaque enfant qui a été placé en famille d’accueil parce qu’un soutien médical adéquat n’avait pas été mis à la disposition de sa famille.

Ottawa annonce sa contestation de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne trois jours avant la date limite du 7 octobre pour interjeter appel — et en pleine campagne électorale.