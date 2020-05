Ottawa contribue 790 M $ sur quatre ans pour la vaccination dans le monde

OTTAWA — La ministre canadienne du Développement international, Karina Gould, a annoncé mardi que le Canada consacrera 790 millions $ sur quatre ans à la vaccination des populations les plus vulnérables dans le monde.

Par le biais de l’Alliance globale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI), ce financement permettra aussi, éventuellement, de soutenir la distribution d’un vaccin contre la COVID-19 — si l’on réussit un jour à le mettre au point.

La ministre Gould a promis 600 millions $ sur quatre ans pour aider l’alliance GAVI à offrir la vaccination régulière et systématique aux enfants du monde entier — et à administrer cet éventuel vaccin contre la COVID-19. Il s’agit du plus important engagement du Canada envers l’alliance GAVI — 100 millions $ de plus qu’en 2016.

Mme Gould a également promis 190 millions $ sur quatre ans afin de soutenir la stratégie de l’alliance GAVI pour éradiquer la poliomyélite dans le monde.

Selon la ministre, la COVID-19 a démontré que les virus ne connaissent pas de frontières et que la santé des Canadiens dépend de celle des gens partout dans le monde. «Ensemble, nous devons construire une planète plus résiliente», a-t-elle indiqué dans un communiqué.