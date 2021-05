Ottawa débloque 740 millions de dollars pour aider les aéroports

OTTAWA — Le gouvernement fédéral lance un ensemble de programmes pour soutenir les aéroports grâce à des centaines de millions de dollars de financement annoncés pour la première fois en novembre dernier.

Un fonctionnaire du gouvernement, qui a parlé sous couvert d’anonymat parce que l’annonce n’est pas encore publique, a indiqué qu’Ottawa a établi les critères pour que les aéroports aient accès à 740 millions de dollars en investissements en capital au cours des six prochaines années.

Près de 500 millions de dollars de cette manne sont destinés aux grands aéroports pour les infrastructures essentielles telles que la réparation des pistes et les stations de transport en commun.

La majeure partie du reste sera dirigé vers les petits aéroports, dont la définition a été temporairement assouplie pour permettre à huit autres sites de postuler, de Prince George, en Colombie-Britannique, à Gander à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement a annoncé précédemment 435 millions de dollars répartis à peu près également entre l’allégement des loyers des aéroports et le soutien au transport aérien régional.

L’industrie de l’aviation a été l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19, avec des bénéfices et un nombre de passagers en baisse en raison des restrictions de voyage et des fermetures de frontières.