Ottawa défend sa contestation de l’ordonnance sur les enfants autochtones

OTTAWA — Les libéraux fédéraux affirment qu’ils en appellent d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne concernant des enfants des Premières Nations au motif qu’elle limite les familles qui pourraient recevoir une indemnisation à celles qui auraient été touchées au cours des 13 dernières années seulement, pas avant.

L’appel est entendu lundi à Ottawa, où les avocats du ministère fédéral de la Justice demanderont à la Cour fédérale de surseoir à l’exécution de l’ordonnance rendue en septembre. Le Tribunal canadien des droits de la personne ordonnait alors au gouvernement fédéral d’indemniser les familles des enfants autochtones qui ont été séparées de manière inappropriée par le système de protection de la jeunesse.

Dans un communiqué publié lundi matin, le nouveau ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, et son collègue de la Justice, David Lametti, expliquent pourquoi le gouvernement libéral demande un sursis d’exécution: Ottawa préfère plutôt aller de l’avant avec la certification d’une action collective intentée contre le gouvernement.

«Nous croyons également que la décision du Tribunal canadien des droits de la personne sur l’indemnisation ne tient pas compte adéquatement de toutes les questions relatives à la compensation appropriée, soutiennent les ministres. Par exemple, elle ne comprend que les personnes touchées depuis 2006, alors qu’on remonte à 1991 dans le recours collectif Moushoom proposé.»

Xavier Moushoom, un Québécois d’origine algonquine, avait été transféré dans 14 foyers d’accueil de l’âge de neuf ans jusqu’à 18 ans. Dans sa requête, il soutient que le gouvernement fédéral savait que les services de protection de l’enfance pour les enfants des réserves étaient insuffisamment financés, mais il n’a rien fait.

Les ministres Miller et Lametti soutiennent que le Canada «admet qu’il doit indemniser de façon juste et équitable les enfants des Premières Nations qui ont subi les effets négatifs des politiques relatives aux enfants et à la famille».

«Ce qu’il faut faire, c’est de chercher une approche qui nous permettra de trouver une solution juste et équitable, plaident-ils. C’est dans cette optique que nous collaborerons avec les avocats des demandeurs afin d’aller de l’avant avec la certification du recours collectif.»

Les avocats fédéraux ont commencé à négocier avec les avocats des plaignants plus tôt cet automne. Un autre Autochtone, Jeremy Meawasige, a été ajouté comme nouveau demandeur lorsque la déclaration initiale a été modifiée pour porter le litige de 3 à 6 milliards $. Le Néo-Écossais aujourd’hui âgé de 25 ans est né avec une paralysie cérébrale, une courbure de la colonne vertébrale et de l’autisme. Il s’est battu contre le gouvernement fédéral pour obtenir un financement adéquat pour les services essentiels.

40 000 $ pour chaque victime

La demande de certification pour une action collective avait été déposée en mars dernier, alors que l’ordonnance du Tribunal des droits de la personne a été rendue en septembre. Elle obligeait le gouvernement à verser 40 000 $ pour chaque enfant des Premières Nations enlevé de manière inappropriée à leurs parents après 2006, ainsi qu’une indemnité similaire aux parents ou grands-parents dont les enfants avaient été retirés de manière inappropriée, ainsi qu’aux enfants qui se sont vus refuser des services essentiels.

L’Assemblée des Premières Nations a estimé que 54 000 enfants et leurs parents pourraient être admissibles, mais que les familles à protéger devaient être définies à la suite de négociations entre l’Assemblée et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, ce qui a donné lieu à la plainte au Tribunal des droits de la personne en 2007.

Le 6 septembre dernier, ce tribunal a conclu que le gouvernement fédéral avait fait preuve de discrimination de façon «délibérée ou inconsidérée» en ne finançant pas correctement les services à l’enfance et à la famille. Il a donc décidé d’accorder le dédommagement maximal autorisé par la loi: 40 000 $.

Trois jours avant la date limite du 7 octobre — et au beau milieu de la campagne électorale —, le gouvernement libéral a décidé d’interjeter appel de cette décision, estimant que les enfants avaient droit à une indemnisation, mais que les conclusions du tribunal suscitaient certaines inquiétudes. Ils n’ont pas précisé à ce moment-là ce dont ils étaient insatisfaits, mais ont soutenu que la date butoir du 10 décembre fixée par le tribunal pour élaborer un régime d’indemnisation n’offrait pas assez de temps pour y parvenir, compte tenu des élections.

Le député néo-démocrate sortant d’Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou, Romeo Saganash, a alors écrit sur Twitter: «Je ne veux plus jamais entendre un libéral parler de réconciliation. Jamais!».

Les ministres Miller et Lametti expliquent lundi que l’ordonnance du tribunal prévoyait d’indemniser les familles depuis 2006, alors que l’action collective remonterait à 1991. «Le modèle du recours collectif est conçu pour donner aux demandeurs la possibilité de faire représenter leurs intérêts, tenir compte des intérêts de tous les individus concernés et permettre aux parties de parvenir à un règlement approprié concernant les torts du passé», soutiennent-ils.