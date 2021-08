Ottawa dégage une aide de 70 M$ pour appuyer les musiciens et les salles de spectacle

MONTRÉAL — Devant la menace d’une quatrième vague, les chances pour l’industrie du spectacle de voir les mesures sanitaires s’alléger de sitôt se font plus minces. C’est dans ce contexte qu’Ottawa a annoncé vendredi l’octroi de 70 millions $ sur trois ans afin de soutenir les artisans de la musique et les salles de spectacle.

L’enveloppe sera gérée par l’entremise du Fonds de la musique du Canada (FMC), a indiqué le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault.

Plus des deux tiers de la somme, soit 50 millions $, seront versés dans le nouveau fonds dédié à la COVID-19 pour les spectacles devant public annoncé en avril dans le budget 2021-2022. Cet investissement servira à relancer le secteur et à soutenir les artistes malgré les restrictions imposées par les mesures sanitaires.

Une somme de 20 millions $ sera pour sa part octroyée aux bénéficiaires du FMC, dont l’ADISQ fait notamment partie, de même que plusieurs entreprises de gérance d’artistes et autres organismes sans but lucratif ou associations de musiques représentant des artistes et entrepreneurs canadiens.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.