Ottawa demande aux organismes artistiques de couper leurs liens avec la Russie

OTTAWA — Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a demandé aux organismes artistiques qui reçoivent un financement fédéral de suspendre toutes leurs activités culturelles impliquant des Russes liés au régime du président Vladimir Poutine pour protester contre son invasion de l’Ukraine.

Patrimoine canadien a écrit aux organismes recevant du financement du ministère, leur demandant d’annuler les tournées et les coproductions financées par des organismes d’État russe ou bélarusse.

La demande, faite le mois dernier, pourrait entraîner l’annulation d’expositions d’oeuvres prêtées par des galeries russes, ainsi que des concerts, des festivals et des productions de théâtre et de ballet mettant en vedette des artistes russes.

La lettre avertit que les organisations culturelles canadiennes ayant des liens avec les États russe ou bélarusse ne recevront plus de financement gouvernemental.

Toutefois, la lettre indique clairement que les citoyens russes n’ayant aucun lien avec le régime de Vladimir Poutine ou avec le Bélarus ne seront pas affectés.

Le ministère du Patrimoine a déclaré qu’il avait lancé un examen pour identifier les activités impliquant la Russie et le Bélarus.

«Nous vous demandons d’examiner et d’évaluer vos programmes actuels et vos liens possibles avec des partenaires étatiques russes ou bélarusses», peut-on lire dans la lettre. Cela comprend «les partenariats dans le cadre de programmes, le financement direct et indirect de tournées, les coproductions ainsi que la participation à des festivals ou à d’autres événements impliquant le gouvernement russe ou bélarusse».

M. Rodriguez a été interrogé jeudi afin de savoir si les instructions étaient si étendues qu’elles pourraient pénaliser les artistes russes de manière plus générale, tandis qu’étudier tous les liens avec l’État russe, y compris les fonctionnaires, pourrait s’avérer difficile.

L’attachée de presse du ministre Rodriguez, Laura Scaffidi, a déclaré que la portée des instructions ne couvrirait pas le travail des citoyens russes et bélarusses ou encore des Canadiens d’origine russe et biélorusse.

«La culture russe a donné au monde tant de richesses musicales, littéraires et artistiques. Nous célébrons cela, dit-elle. Il ne s’agit pas de cibler injustement des citoyens et des résidents permanents respectueux des lois et épris de paix».

Un certain nombre d’organisations artistiques ont annulé des événements impliquant des artistes russes depuis l’invasion de l’Ukraine.

Plus tôt ce mois-ci, le Conseil des arts du Canada a annoncé qu’il coupait les liens avec des artistes russes et bélarusses.

La Vancouver Recital Society et l’Orchestre symphonique de Montréal ont annoncé qu’ils annulaient les concerts prévus avec Alexander Malofeev, un jeune pianiste russe.

Au Royaume-Uni, le Royal Opera House a annulé une tournée de la compagnie russe, Le Ballet du Bolchoï, à la suite de l’attaque contre l’Ukraine.