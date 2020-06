Ottawa demande un nouveau délai de l’application du jugement sur l’aide médicale à mourir

OTTAWA — Utilisant comme prétexte la pandémie, le gouvernement fédéral demande un nouveau délai pour l’application du jugement Truchon, décision qui a jugé contraire à la Charte la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir.

La requête du procureur général du Canada, déposée jeudi matin, demande, pour la seconde fois, une prolongation de cinq mois, jusqu’au 18 décembre 2020.

C’est à la Cour supérieure du Québec, qui a tranché cette affaire en septembre 2019, de décider si elle accorde ce nouveau sursis. La première requête de prolongation a été demandée à cause de la campagne électorale et l’élection de l’automne dernier. Le gouvernement disait alors avoir manqué de temps pour rédiger des amendements à sa loi pour la rendre constitutionnelle.

Le projet de loi C-7 a finalement été déposé en février.

«La pandémie de COVID-19 a entraîné des défis sans précédent, y compris la perturbation de la session parlementaire en cours. Même si ce projet de loi demeure une priorité pour le gouvernement du Canada, la réalité de la pandémie a malheureusement rendu impossible l’avancement du projet de loi C-7 dans le processus parlementaire afin de respecter l’échéance actuelle du 11 juillet 2020», peut-on lire dans une déclaration écrite attribuée conjointement au ministre de la Justice David Lametti et à sa collègue de la Santé Patty Hajdu.

«Sans cette prolongation, le critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » de la loi fédérale ne s’appliquera plus au Québec à compter du 12 juillet, mais resterait en vigueur dans d’autres provinces et territoires. Cela signifie que le droit pénal ne serait plus appliqué de façon uniforme partout au pays», ont rappelé les ministres.

Les ministres répètent qu’ils sont «déterminés» à répondre au jugement Truchon «le plus rapidement possible».