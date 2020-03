Ottawa dépose un projet de loi pour criminaliser les thérapies de conversion

OTTAWA — Le gouvernement libéral a déposé un projet de loi qui criminaliserait toute thérapie visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne contre son gré.

La législation mise de l’avant par le ministre de la Justice, David Lametti, modifierait le Code criminel afin de créer de nouvelles infractions. Il serait notamment interdit de faire suivre une thérapie de conversion à un enfant ou encore de faire de la publicité en vue d’offrir ces thérapies.

Ces nouvelles infractions seraient passibles d’une peine maximale de cinq ans par mise en accusation.

Si ce projet de loi est adopté, le Canada aura l’une des politiques en cette matière les «plus progressistes au monde», a déclaré M. Lametti. Il était entouré de la ministre de la Diversité, Bardish Chagger, et de personnes ayant souffert de ces thérapies de conversion, entre autres.

Erika Muse, qui a suivi ces thérapies pendant six ans, s’est désolée que le projet de loi n’aidera pas concrètement les personnes transsexuelles comme elle. Mais elle convient cependant qu’il s’agit d’un «premier pas» important pour bannir complètement les thérapies de conversion.

Des lettres de mandat émises en décembre ont enjoint aux ministres Lametti et Chagger de déposer une loi interdisant les thérapies de conversion et de travailler avec les provinces et les territoires pour y mettre fin.

Dans leur programme électoral, les libéraux ont décrit la thérapie de conversion comme une pratique discréditée scientifiquement qui cible les Canadiens vulnérables.

Le parti a ajouté qu’il y a un consensus international dans la communauté médicale indiquant que la pratique ne fonctionne pas.