Ottawa: disparition depuis lundi après-midi d’un homme de Rouyn-Noranda

MONTRÉAL — Un homme se 50 ans de Rouyn-Noranda a disparu mardi après-midi à Ottawa et la Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour le retrouver.

La disparition de Patrick Legendre, âgé de 50 ans, inquiète ses proches qui craignent pour sa santé et sa sécurité, selon la police.

Patrick Legendre a été vu pour la dernière fois tôt lundi dernier, vers 6h45, alors qu’il montait à bord d’un autocar à Rouyn-Noranda qui allait quitter la ville pour se rendre à Ottawa.

Des informations transmises à la police indiquent qu’il serait descendu de l’autocar à Ottawa vers 15h00 à une intersection de la rue Waller, dans le secteur du campus de l’Université d’Ottawa. On ne l’a pas revu depuis.

Patrick Legendre mesure 1 mètre 83 et pèse environ 125 kilogrammes. Ses cheveux sont rasés et foncés, ses yeux sont bruns et il a une cicatrice sur la main gauche.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait une veste de couleur foncée, un chandail à manches courtes, un pantalon de jogging noir et des souliers noirs.

Toute personne qui croit l’apercevoir est priée de communiquer avec le central téléphonique d’urgence 911. Toute information pouvant permettre de retrouver Patrick Legendre peut être transmise à la Sûreté du Québec.