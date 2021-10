Ottawa doit concentrer son aide en biotechnologies, croit le cofondateur de Moderna

OTTAWA — Le cofondateur canadien du géant des biotechnologies Moderna affirme que si Ottawa veut vraiment encourager efficacement l’innovation canadienne, il devrait cibler son aide plutôt que de saupoudrer ses subventions un peu partout au pays.

Derrick Rossi affirme que les politiciens canadiens ont l’habitude, par calcul politique, de vouloir être équitables dans leurs promesses de financement, afin de soutenir toutes les régions du pays.

Mais pour préparer le Canada à une croissance à long terme, en particulier dans le secteur des biotechnologies, M. Rossi croit qu’Ottawa devra parier sur les meilleurs joueurs et sur les régions les plus prometteuses pour faire croître de nouvelles entreprises.

Les libéraux ont promis pendant la campagne électorale d’investir dans des projets audacieux, qui ne seront peut-être pas toujours couronnés de succès, en s’inspirant d’un programme mis en place aux États-Unis il y a plusieurs décennies.

Selon M. Rossi, Ottawa devrait ainsi confier les décisions d’octroi de subventions à un organisme apolitique, qui a une certaine indépendance par rapport au mandat du parti au pouvoir.

M. Rossi participait jeudi à une conférence virtuelle dans le cadre d’une rencontre organisée par la «Coalition for a Better Future», un regroupement d’une centaine de groupes de réflexion, d’entreprises, d’associations à but non lucratif et d’organismes autochtones.