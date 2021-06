Ottawa donne un coup de pouce de 15 millions $ à Nova Bus

SAINT-EUSTACHE, Qc — Le gouvernement fédéral versera 15 millions $ à Nova Bus afin d’aider le fabricant à moderniser et à électrifier ses autobus de transports en commun et à en concevoir d’autres types qui sont entièrement électriques ou alimentés par batterie.

«Le Canada se positionne comme chef de file dans le monde dans la fabrication de véhicules électriques», a déclaré mardi le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, devant un autobus électrique et des travailleurs de l’usine de Saint-Eustache, dans les Laurentides.

Selon lui, l’électrification des transports s’inscrit dans une «vision à long terme» qui permettra au pays d’atteindre ses «objectifs sur le plan climatique et même économique».

Les fonds serviront à un projet de transformation de 185 millions $ du constructeur et permettront de «sécuriser» 1118 emplois sur dix ans. Ce sont des «emplois d’aujourd’hui, mais dans un secteur d’activité de demain», a résumé M. Champagne.

C’est la deuxième fois en moins de trois mois que le ministre est de passage dans la région des Laurentides pour une annonce similaire. À la mi-mars, il avait pris part à une annonce conjointe avec le gouvernement du Québec pour le financement de la construction d’une usine d’assemblage de bloc-batteries du constructeur d’autobus et de camions électriques Lion Électrique à hauteur de 100 millions $.

Les 15 millions $ annoncés mardi par Ottawa contribueront à «la transformation majeure de nos deux sites principaux», soit ceux de Saint-Eustache et de Saint-François-du-Lac, dans le Centre-du-Québec, a affirmé Ralph Acs, le vice-président principal de Volvo Bus, région des Amériques, et président de Nova Bus.

Ils deviendront des «installations de fabrication écologique de classe mondiale», a-t-il promis.

Dans un message vidéo enregistré en Suède, le grand patron du Groupe Volvo – dont Nova Bus est une division –, Martin Lundstedt, a noté que le marché nord-américain bascule vers les autobus électriques.

«Il est crucial que Nova Bus soit prêt et mène ce changement majeur et nous serons prêts pour cette demande accrue des villes et des consommateurs», a-t-il déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé sa présence à l’événement de mardi, mais l’a annulée à la dernière minute pour se concentrer sur sa réponse aux meurtres islamophobes survenus à London, en Ontario.