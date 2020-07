Ottawa en faveur d’un comité pour les victimes d’agressions sexuelles

OTTAWA — La Chambre des communes s’est prononcée en faveur de la création d’un comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale — à l’instar de ce qui s’est fait à l’Assemblée nationale il y a plus d’un an.

La motion, présentée par le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, a été adoptée à l’unanimité mardi après-midi.

Il demande à ce que ce comité ait comme mandat «d’adapter et de développer des mesures bénéficiant aux personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale et leur redonnant confiance dans le système judiciaire et extrajudiciaire».

Et, comme l’exemple de Québec, la motion laisse entendre que le comité serait composé d’élues des partis représentés à la Chambre des communes.

Cette motion a été adoptée à Ottawa alors que le Québec fait face à une autre vague de dénonciations d’inconduites et d’agressions à caractère sexuel. Plusieurs visages connus ont déjà été ciblés par des allégations faites de manière anonyme ou à visage découvert.