Ottawa «encourage fortement» les voyageurs à porter le masque en avion et en train

OTTAWA — Les voyageurs demeurent fortement encouragés — mais pas obligés — par Ottawa à porter un masque dans l’avion et dans le train, a fait valoir jeudi le ministre des Transports, après une rencontre avec l’administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Après avoir rencontré jeudi matin la docteure Theresa Tam, le ministre Omar Alghabra a indiqué que le gouvernement canadien continuera de suivre les conseils des experts et maintiendra cette recommandation pour le moment. Le ministre a précisé que lui-même portait un masque lorsqu’il voyage en avion et que c’était là une bonne chose à faire.

La semaine dernière, lors d’une mise à jour virtuelle de la situation, la docteure Tam déclarait que la «croissance accrue» et combinée des variants de la COVID-19, de la grippe et du virus respiratoire syncytial pose un défi au système de santé dans plusieurs régions du pays.

Le 1er octobre, toutes les restrictions d’entrée au pays liées à la COVID-19 avaient été supprimées par le gouvernement fédéral, y compris la quarantaine pour les voyageurs étrangers non vaccinés et le port du masque obligatoire à bord des avions et des trains au Canada.