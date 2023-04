Ottawa est critiqué par le commissaire à l’environnement dans cinq nouveaux rapports

MONTRÉAL — Ottawa n’en fait pas assez pour protéger les espèces en péril et le gouvernement ignore dans quelle mesure les règlements sur les gaz à effet de serre contribuent à réduire les émissions.

C’est ce qu’on peut lire dans une série de cinq rapports très critiques déposés jeudi par le commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry V. DeMarco.

Celui-ci conclut également qu’il est peu probable qu’Ottawa puisse tenir sa promesse de planter deux milliards d’arbres d’ici 2031 et que le gouvernement a encore beaucoup de travail à faire pour intégrer pleinement les risques liés aux changements climatiques dans la supervision financière.

Des règlements dont on ignore l’efficacité

Selon Jerry V. DeMarco, Environnement et Changement climatique Canada ne sait pas dans quelle mesure certains règlements sur la réduction des GES aident le pays à atteindre ses cibles.

L’approche adoptée par le Ministère pour mesurer les émissions ne lui permet pas d’attribuer les émissions à des règlements en particulier.

«L’audit a constaté qu’Environnement et Changement climatique Canada s’était servi de méthodes de modélisation pour estimer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qu’il n’avait ni mesuré ni communiqué la contribution de chacun des règlements à l’atteinte de la cible de 2030 du Canada», selon le commissaire à l’environnement et au développement durable.

Jerry V. DeMarco a constaté «des résultats inégaux» concernant les règlements sur les émissions. Ainsi, «les règlements visant à réduire les émissions liées à la production d’énergie ont atteint leurs cibles, tandis que certains des règlements visant à réduire les émissions des véhicules les avaient manquées».

L’un des rapports publiés jeudi matin souligne que les GES des automobiles ont diminué au pays, par contre, cette baisse a été contrebalancée par une hausse encore plus importante des émissions de camions légers et de véhicules lourds, «comme les autobus scolaires et urbains et les camions de transport de marchandises, de livraison, à ordures et à benne».

Espèces en périls : des efforts insuffisants

L’un des rapports du commissaire DeMarco souligne que même si la plupart des espèces sauvages menacées ou en voie de disparition sont visées par un programme de rétablissement, plus de la moitié de ces espèces ne font pas l’objet d’un plan d’action pour favoriser leur rétablissement.

«Sur les 520 espèces en péril ayant été évaluées à nouveau depuis 1982, 416 (80 %) ne présentaient aucun changement de situation ou s’inscrivaient dorénavant dans une catégorie de risque plus élevé», indique également l’audit du commissaire.

Celui-ci a également constaté un arriéré important dans la publication de rapports qui doivent rendre compte des progrès réalisés dans les programmes de rétablissement et les plans de gestion.

Environnement et Changement climatique Canada aurait produit un seul des 399 rapports sur les progrès qu’il devait produire pour des espèces sous sa responsabilité.

« Sans cette surveillance continue, le gouvernement pourrait rater des occasions d’améliorer les résultats à l’égard des espèces en péril», a écrit le commissaire DeMarco.

Loin de l’objectif de 2 milliards d’arbres

Selon le commissaire à l’environnement, Ottawa est loin d’atteindre son objectif de planter deux milliards d’arbres en dix ans.

Les libéraux ont d’abord fait cette promesse lors de la campagne électorale fédérale de 2019 et ont ensuite octroyé un budget de 3,2 milliards de dollars un an plus tard, pour y arriver.

Un audit des deux premières années de plantation indique qu’il semble que le gouvernement ne soit pas sur la bonne voie pour obtenir même quatre pour cent des arbres promis dans le sol d’ici la fin de 2030.

Le commissaire a indiqué avoir constaté que Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada, n’ont pas fourni «de vue d’ensemble claire et complète du rôle des forêts par rapport aux émissions de gaz à effet de serre au Canada».

« Je tiens à préciser qu’il est important de ne pas abandonner. Nous devons plutôt nous réorienter pour que des solutions comme le programme 2 milliards d’arbres aboutissent et que nous ayons le tableau complet de l’incidence de nos forêts sur les émissions de gaz à effet de serre », a indiqué M. DeMarco.