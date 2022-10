Ottawa est pressé d’éliminer le plafond du programme pour les réfugiés afghans

TORONTO — Un groupe exhorte le gouvernement fédéral à éliminer le plafond des demandes de parrainage de certains réfugiés afghans au Canada — ou du moins à cesser de compter les demandes rejetées.

Le gouvernement a lancé un nouveau programme le mois dernier pour permettre aux particuliers et aux organisations canadiennes de parrainer jusqu’à 3000 réfugiés afghans qui n’ont pas le statut de réfugié de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés ou d’un État étranger.

Ottawa a déclaré qu’il accepterait les demandes de parrainage dans le cadre du nouveau programme jusqu’au 17 octobre 2023, ou une fois qu’il aura reçu les demandes de 3000 réfugiés — selon la première éventualité.

Dans une lettre envoyée la semaine dernière au ministre de l’Immigration, Sean Fraser, une bénévole de Northern Lights Canada, une organisation à but non lucratif qui aide les réfugiés afghans à Toronto, a déclaré que le nouveau plafond du programme est «très préjudiciable» par rapport à ce qui prévaut pour les Ukrainiens qui veulent venir au Canada.

«Monsieur le ministre Fraser, je vous exhorte à reconsidérer la conception du programme spécial afghan», a écrit Heather Finley dans sa lettre datée du 22 octobre.

«En augmentant le quota de candidats et en supprimant les candidatures rejetées, vous donnerez aux Afghans au Canada une possibilité plus juste et équitable de parrainer leurs familles pour qu’elles les rejoignent ici», a-t-elle ajouté.

Stephen Watt, co-fondateur de Northern Lights Canada, a soutenu que le nouveau programme est loin de répondre aux besoins des réfugiés afghans et de leurs familles et amis au Canada.

«Le simple fait d’avoir 3000 places dans une crise où des millions de personnes ont été déplacées très récemment. C’est insultant», a-t-il déclaré dans une entrevue.

Deux programmes distincts

Près de 109 000 Ukrainiens sont arrivés au Canada entre le 1er janvier et le 23 octobre dans le cadre de programmes particuliers mis en place par le gouvernement pour aider un nombre illimité d’Ukrainiens et des membres de leur famille à fuir la guerre en Ukraine vers la sécurité.

Pendant ce temps, Ottawa s’est engagé à réinstaller un total de 40 000 réfugiés afghans après que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août de l’année dernière, et moins de 23 000 sont arrivés au Canada jusqu’à présent.

La porte-parole du ministère de l’Immigration, Isabelle Dubois, a déclaré que le programme qui a permis aux Ukrainiens de venir au Canada utilise les processus, les réseaux et l’infrastructure de visa de résident temporaire du ministère pour les accueillir en plus grand nombre et le plus rapidement possible.

«Ce n’est pas un programme pour les réfugiés, contrairement à notre programme de réinstallation des réfugiés en Afghanistan, puisque les Ukrainiens ont indiqué qu’ils avaient besoin d’un refuge temporaire», a-t-elle déclaré.

«Beaucoup d’entre eux ont l’intention de retourner dans leur pays d’origine lorsqu’ils pourront le faire en toute sécurité», a indiqué la porte-parole.

Mme Dubois a déclaré que le gouvernement avait fourni 3000 places supplémentaires aux organisations souhaitant parrainer des réfugiés afghans en plus des 3000 places dans le cadre du nouveau programme spécial.

«Nous traitons également les demandes de parrainage privé existantes et nouvelles jusqu’à 7000 réfugiés afghans», a-t-elle soutenu.

Des demandes précipitées

M. Watt a déclaré qu’il y avait eu défaillance du système de candidatures du nouveau programme peu de temps après que le gouvernement l’a ouvert à minuit le 17 octobre en raison de la précipitation de nombreuses personnes à soumettre des candidatures.

Il a indiqué que beaucoup de candidatures finiront probablement par être rejetées pour des raisons techniques, car le gouvernement a déclaré qu’il ne traiterait que les 3000 premiers candidats et que les parrains devaient donc collecter des fonds et rédiger rapidement leurs demandes de parrainage.

«C’est tellement décevant, cette annonce selon laquelle (les candidatures), bonnes ou mauvaises, seraient enregistrées dans le total, a-t-il souligné. Cela a créé cette condition où les gens se précipitaient frénétiquement pour mettre en place des candidatures.»

Mme Dubois a confirmé que le gouvernement compterait toutes les demandes complétées dans la limite de 3000 du nouveau programme et a déclaré que le ministère examinait actuellement les demandes reçues pour déterminer si le plafond a été atteint.

«Nous comprenons que certains clients ont rencontré des problèmes lors de la soumission d’une candidature. Aucune candidature n’a été perdue, car les fichiers ont été automatiquement sauvegardés», a dit Mme Dubois.

«Les demandes sont examinées selon le principe du premier entré, premier sorti pour déterminer leur exhaustivité. Nous continuerons d’envoyer des accusés de réception pour les demandes jugées complètes et acceptées pour traitement», a-t-elle indiqué.

M. Watt a déclaré que le gouvernement devrait supprimer le plafond du nombre de réfugiés afghans pouvant être parrainés par le secteur privé pendant un an pour permettre aux gens de travailler sur les demandes de parrainage — ce qui, selon lui, peut prendre des mois à préparer, car les exigences sont si strictes et excessives.

«Si vous aviez une famille de sept personnes, cela peut signifier que vous avez à recueillir 70 000 $. Vous devez mettre en place tous les documents de parrainage. Vous devez rédiger la demande, a-t-il souligné. (Il s’agit de) remplir des PDF parfaitement dans un anglais parfait en tant que nouveau Canadien, et de devoir relever le défi de ces applications qui sont très exigeantes même pour des personnes qui maîtrisent parfaitement l’anglais et qui ont une grande maîtrise de l’informatique.»

Andrew Griffith, ancien directeur du ministère fédéral de l’Immigration, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun programme gouvernemental d’immigration ou de réfugiés qui comptabilisait les demandes rejetées dans l’objectif global autre que le nouveau programme spécial pour les réfugiés afghans.

Il a dit que beaucoup ont critiqué le gouvernement pour avoir apparemment donné la priorité aux réfugiés ukrainiens par rapport aux réfugiés afghans.

«La situation des deux groupes de réfugiés est désastreuse dans de nombreux cas, a-t-il déclaré. Je n’essaie pas d’appliquer des déclarations de valeur à une situation ou l’autre, mais cela met en évidence une autre divergence entre les deux groupes de réfugiés à mon avis.»

M. Griffith a dit qu’il est vrai que les Ukrainiens viennent officiellement au Canada avec des visas temporaires, tout en ajoutant que bon nombre d’entre eux pourraient finir par rester ici.

«En réalité, combien de personnes acceptées d’Ukraine retourneront dans leur pays?, s’est-il demandé. Je pense que la plupart d’entre elles souhaiteraient probablement y retourner. Je ne le nie pas. Mais cela dépend de la situation.»