Ottawa finance le dressage de chiens d’assistance pour les anciens combattants

OTTAWA — Santé Canada finance une formation spéciale pour les dresseurs de chiens d’assistance afin d’enseigner aux animaux comment aider les anciens combattants atteints du trouble de stress post-traumatique.

La formation en ligne, financée par le programme du ministère sur l’usage et les dépendances aux substances, est conçue pour aider les entraîneurs à préparer les chiens d’assistance pour les anciens combattants, y compris ceux qui se remettent de problèmes de toxicomanie.

Colleen Dell, une experte en interventions assistées par des animaux à l’Université de la Saskatchewan, a dirigé l’équipe qui a conçu la boîte à outils. Ses recherches ont révélé que les chiens d’assistance peuvent aider considérablement les anciens combattants atteints d’un trouble de stress post-traumatique.

Elle estime qu’il y a plus de 500 chiens d’assistance actuellement utilisés par les anciens combattants au Canada, et plus encore sont en train d’être dressés.

Les chiens sont dressés pour réconforter les anciens combattants, leur fournir de la compagnie et du soutien et les réveiller lorsqu’ils font des cauchemars.

Le cours en ligne sera mis à la disposition d’une quarantaine d’organismes de dressage de chiens d’assistance, qui forment également des chiens pour aider les personnes aveugles, sourdes et souffrant d’autres handicaps.