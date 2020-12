Ottawa hausse son aide aux secteurs les plus touchés par la crise mais pas l’aviation

Ottawa déploie une vague de nouveaux fonds pour les industries les plus touchées par la pandémie, y compris le tourisme, les arts et l’aviation régionale, avec une touche particulière pour les plus petites entreprises — mais les grandes lignes aériennes sont les grands absents de cet énoncé économique.

La mise à jour financière du gouvernement libéral, annoncée lundi, comprend un programme qui offrira des prêts à faible taux d’intérêt pouvant atteindre 1 million $ aux entrepreneurs les plus durement touchés.

L’énoncé économique de l’automne indique que le programme, qui s’ajoute à un programme de prêts d’urgence déjà en place pour les petites entreprises et récemment élargi, offrira des taux d’intérêt inférieurs à la moyenne du marché.

Entre-temps, le secteur touristique dévasté aura accès au quart d’une enveloppe de plus de 2 milliards $ qu’Ottawa distribuera aux agences de développement régional jusqu’en juin 2021, y compris le supplément de 500 millions $ annoncé lundi.

La mise à jour financière révèle que 181,5 millions $ supplémentaires seront versés au monde du spectacle et aux artistes par l’intermédiaire du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des Arts du Canada.

L’allègement des loyers et près de 700 millions $ d’investissements en immobilisations seront versés aux aéroports sur six ans, tandis qu’un soutien de 206 millions $ sera destiné aux transporteurs aériens régionaux. Cependant, aucune annonce n’a été faite quant à un éventuel programme d’aide ciblant les grands joueurs de l’aviation commerciale comme Air Canada, alors que les pourparlers avec Ottawa se poursuivent.