Ottawa imposera sa tarification sur le carbone dans trois provinces de l’Atlantique

OTTAWA — Trois provinces de l’Atlantique seront assujetties l’été prochain au système fédéral de tarification du carbone selon la consommation des particuliers.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, devait annoncer mardi qu’un examen fédéral a déterminé que les systèmes provinciaux de tarification du carbone à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse ne répondraient plus aux normes fédérales l’an prochain.

En vertu du système fédéral, les résidants de ces provinces recevront d’Ottawa, tous les trois mois, des chèques de remise pour compenser la tarification.

Les trois provinces avaient mis en place leur propre régime de tarification depuis l’entrée en vigueur de la stratégie nationale en 2019. Mais ces systèmes provinciaux ne permettraient pas d’atteindre les normes nationales l’an prochain, après l’entrée en vigueur de règles fédérales plus strictes en matière de tarification du carbone.

D’ici juillet 2023, seuls le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique auront des systèmes provinciaux de tarification du carbone pour les particuliers et les entreprises qui auront des niveaux d’émissions plus faibles.

Le programme de tarification pour les gros émetteurs ne s’appliquera qu’au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard, depuis que la Saskatchewan a décidé d’inclure les gazoducs et les centrales électriques dans son régime provincial.

L’annonce de mardi suggère que les batailles politiques sont réglées entre Ottawa et les provinces pour savoir si la pollution des grandes industries devrait avoir un coût. Par contre, le débat reste ouvert sur la tarification du carbone «à la consommation» pour les particuliers.