Ottawa investit 28,8 millions $ dans un centre d’amitié autochtone de Halifax

HALIFAX — Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi un investissement additionnel de 28,8 millions $ pour permettre au Centre d’amitié autochtone Mi’kmaw de Halifax de bâtir un espace permanent dans le centre-ville.

Pam Glode-Desrochers, directrice générale du centre, affirme que le projet marque un «tournant sans précédent» vers la réconciliation dans la ville.

Le centre d’amitié offre plus de 55 programmes, dont l’éducation de la petite enfance, le soutien au logement, la formation linguistique et la réduction des méfaits, et il est actuellement hébergé dans un emplacement temporaire.

Mme Glode-Desrochers affirme que le nouveau bâtiment de plus de 6500 mètres carrés permettra au centre d’amitié d’intensifier sa programmation qui soutient la population croissante d’Autochtones urbains à Halifax.

Le Centre d’amitié autochtone Mi’kmaw de Halifax offre de l’aide à plus de 7000 Autochtones à Halifax et a déménagé trois fois depuis son ouverture en 1972.

Les 28,8 millions $ annoncés jeudi s’ajoutent aux 4 millions $ précédemment annoncés par Ottawa.

«Grâce à cet investissement de 28,8 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada, le centre d’amitié sera en mesure de construire et d’élargir ses services dans une toute nouvelle installation, répondant ainsi aux besoins des peuples autochtones d’Halifax pour la prochaine génération», a déclaré la ministre des Services aux Autochtones Patty Hajdu dans un communiqué.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.