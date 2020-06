Ottawa: la police offre 75 000 $ pour résoudre le meurtre d’Ashton Dickson

OTTAWA — Le Service de police d’Ottawa (SPO) offre une récompense allant jusqu’à 75 000 $ à toute personne qui lui fournira de l’information conduisant à l’arrestation de l’assassin d’Ashton Dickson.

Le jeune homme de 25 ans a été tué en juin 2017 devant une boîte de nuit de la rue Rideau, au centre-ville d’Ottawa.

La police croit qu’une dispute avait éclaté à l’intérieur de l’établissement et s’était poursuivie dans la rue. Le tireur et ses complices ont fui à pied en traversant le stationnement d’un motel situé de l’autre côté de la rue.

L’Unité des homicides du SPO vient de publier une séquence de vidéosurveillance enregistrée le soir où Ashton Dickson a été abattu.

La police affirme qu’il y avait plusieurs personnes présentes et qui furent témoins de ce meurtre, et que certaines d’entre elles seraient dans la région de Toronto et aux États-Unis.