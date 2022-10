Ottawa lance un appel pour la gestion du Fonds philanthropique dirigé par les Noirs

OTTAWA — Le gouvernement fédéral lance un appel de candidatures aux organisations pour administrer un fonds de dotation visant à renforcer le bien-être économique et social des Noirs canadiens.

Le dernier budget fédéral a alloué 200 millions $ pour établir le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, qui vise à «appuyer des organismes de bienfaisance et des organismes dirigés par des Noirs qui soutiennent des initiatives jeunesse et sociales».

Le gouvernement fédéral a créé ce Fonds parce qu’il estime que «les organismes communautaires dirigés par des Noirs et au service des Noirs sont sous-financés par le secteur philanthropique canadien».

Ottawa veut maintenant trouver un organisme qui sera l’intermédiaire du gouvernement pour administrer ce Fonds, en respectant le principe «par eux pour eux».

L’appel de propositions, annoncé lundi par le ministre de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a été réalisé à la suite de tables rondes virtuelles et de consultations en ligne «avec près de 150 intervenants noirs partout au Canada», indique un communiqué.

Les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs et au service des Noirs sont invités à soumettre une proposition, pour devenir l’intermédiaire, avant le 25 novembre à midi. L’organisation retenue par Ottawa doit être annoncée d’ici le printemps 2023, indique le gouvernement lundi.

«Le gouvernement reconnaît que les communautés noires continuent de faire face à des obstacles systémiques, et nous sommes déterminés à faire en sorte que le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs offre un soutien direct aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif dirigés par des Noirs partout au pays», indique le ministre Hussein dans un communiqué.