Ottawa lance un «calculateur» pour estimer la Subvention salariale d’urgence

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a lancé un nouveau «calculateur» pour aider les employeurs à estimer l’aide qu’ils pourraient recevoir dans la prochaine phase de la Subvention salariale d’urgence, un programme remanié récemment.

Le calculateur a été mis en ligne mardi sur le site de la Subvention salariale d’urgence, avant l’ouverture, lundi prochain, des demandes pour la nouvelle période — du 5 juillet au 1er août. Les employeurs peuvent déjà saisir des informations sur la situation de leur entreprise afin d’obtenir une estimation de la subvention qu’ils pourraient recevoir pour faire face aux effets de la pandémie.

L’Agence du revenu du Canada estime que les employeurs pourront alors «prendre des décisions éclairées quant au maintien en poste et à la réembauche des travailleurs». Des séances d’information auront aussi lieu dans les semaines à venir pour les employeurs et les organisations d’intervenants.

Le gouvernement fédéral a amélioré récemment le programme de Subvention salariale d’urgence. Ottawa a notamment élargi les critères d’admissibilité en fonction des pertes de revenus et offre une subvention salariale plus élevée aux employeurs les plus touchés pendant une période de trois mois.

Les employeurs peuvent s’attendre à recevoir leur subvention dans les trois à cinq jours ouvrables, s’ils sont inscrits au dépôt direct sur leur compte de retenues sur la paie.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a indiqué dans un communiqué que le programme bonifié «a été restructuré pour être plus flexible et soutenir un plus large éventail d’employeurs». Selon l’Agence du revenu, le programme a versé 26,58 milliards $ en subventions à plus de 275 000 employeurs depuis la mi-mars.