Ottawa lève les restrictions sanitaires pour les voyageurs en provenance de Chine

OTTAWA — Comme l’avait fait Washington la semaine dernière, Ottawa a annoncé jeudi la fin des restrictions sanitaires imposées temporairement aux voyageurs en provenance de Chine.

Le gouvernement canadien avait annoncé le 5 janvier qu’en raison de l’augmentation subite des cas de COVID-19 en Chine, les voyageurs aériens arrivant au Canada sur des vols en provenance de Chine, de Hong Kong ou de Macao devraient fournir la preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage passé avant l’embarquement.

Cette mesure temporaire prend fin à compter de minuit et une jeudi, indique le gouvernement canadien dans un communiqué. La même mesure imposée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis avait été levée vendredi dernier.

La Chine avait connu une augmentation des infections et des décès après avoir abandonné, au début de décembre, sa stratégie «zéro COVID».

Or, l’Agence de la santé publique du Canada explique que les données de la Chine et de la communauté internationale, de même que les échantillons d’eaux usées d’avions analysés au Canada, «n’ont pas détecté de nouveaux variants préoccupants».

Par ailleurs, la situation relative à la COVID-19 «s’est améliorée tant en Chine qu’au Canada», et les systèmes de soins de santé canadiens demeurent stables, indique l’Agence de la santé publique du Canada.

«Nous continuerons de prendre des décisions en fonction des meilleurs avis de santé publique et adapterons nos mesures en conséquence pour protéger la santé et la sécurité des voyageurs, des travailleurs du secteur des transports et de nos infrastructures de transport», indique le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra.

L’Agence de la santé publique continue de recommander aux voyageurs de porter un masque «bien conçu et bien ajusté» lors de déplacements en avion, dans les aéroports et «dans tout autre lieu intérieur bondé». Une personne qui présente des symptômes de la COVID-19 ne devrait même pas voyager, rappelle l’agence.