Ottawa met en ligne un portail pour la santé mentale en temps de pandémie

OTTAWA — Le gouvernement fédéral dévoile une nouvelle initiative pour aider les Canadiens préoccupés par leur bien-être physique et mental lors de la pandémie de la COVID-19.

Avec toutes les perturbations à l’heure actuelle, il peut être difficile de garder une routine ou de veiller à sa santé mentale, a convenu la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu.

C’est pourquoi le gouvernement a mis sur pied le portail «Espace mieux-être Canada» qui fournit des ressources en ligne, des outils et des applications pour ceux qui auraient besoin d’un coup de pouce.

Tous les Canadiens sont invités à compléter un court questionnaire et peuvent être dirigés vers des intervenants joignables par clavardage, au téléphone ou par vidéo si nécessaire.

Sandra Primiano, directrice principale chez Homewood Santé, soutient que des centaines de cliniciens de son réseau ont été appelés en renfort pour tenir des consultations à distance.

Les Canadiens pourront avoir accès à des ressources 24 heures par jour, sept jours sur sept, et dans les deux langues officielles.

«Espace mieux-être Canada» a été développé avec l’aide d’organismes comme Jeunesse, J’écoute, et Bell cause pour la cause.