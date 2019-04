Ottawa: meurtre commis jeudi dans le secteur du Marché By, au centre-ville

OTTAWA — Un homme a été assassiné en début de nuit, jeudi, dans le secteur du Marché By, au centre-ville d’Ottawa.

L’individu inanimé a été trouvé vers 2h00; son décès a été constaté peu après, à l’hôpital.

Entre-temps, des agents du Service de police d’Ottawa ont ratissé le secteur et ont pu procéder à l’arrestation d’une personne à propos de cette affaire.

La police avait été informée de détonations ressemblant à celles de coups de feu. C’est en se rendant sur la rue York que la victime a été trouvée.

Les personnes qui ont des informations à transmettre à propos de cette affaire sont invitées à entrer en communication avec la police.

Le secteur du Marché By est l’un des plus achalandés d’Ottawa. Il est situé tout près de l’ambassade des États-Unis et du Musée des beaux-arts du Canada et n’est pas loin de la Colline parlementaire.