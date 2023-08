Ottawa n’a pas de plan imminent pour rapatrier les Canadiens qui sont au Niger

Ottawa suit de près les troubles au Niger à la suite du coup d’État militaire de la semaine dernière, mais n’a aucun plan imminent pour évacuer les centaines de Canadiens qui se trouvent dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Affaires mondiales Canada indique que 269 personnes se sont officiellement inscrites dans la base de données d’Ottawa sur les citoyens à l’étranger comme se trouvant présentement au Niger, où une faction de l’armée prétend avoir renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum.

Dans un communiqué, Ottawa dit suivre de près l’évolution de la situation sur le terrain et souligne qu’il n’y a pas de diplomates canadiens au Niger, puisque ceux qui sont affectés dans ce pays travaillent depuis le Mali voisin.

Affaires mondiales Canada prévient qu’Ottawa ne prévoit aucun vol de départ ou de rapatriement assisté pour les Canadiens au Niger, tandis que la France a déplacé des citoyens européens hors du pays.

Le principal aéroport du Niger est fermé, mais il devrait rouvrir samedi pour les vols commerciaux.

Ottawa déconseille tout voyage au Niger et indique que les gens qui se trouvent dans la capitale, Niamey, devraient éviter «les zones proches d’édifices gouvernementaux, où les forces de l’ordre sont présentes et où ont lieu de grands rassemblements». On leur recommande également de conserver un passeport à jour dans un endroit accessible et sécurisé.