Ottawa n’a pas de plan précis pour commémorer les traités avec les Premières Nations

OTTAWA — De nombreuses Premières Nations vont souligner au cours des prochaines années des anniversaires importants de leurs relations issues de traités avec la Couronne. Mais un document d’information du gouvernement indique qu’Ottawa n’a aucun plan pour commémorer la signature de ces traités.

Le document indique que la plupart des 11 «traités numérotés» que la Couronne a signés avec des dirigeants des Premières Nations devraient franchir le cap des 150 ans d’ici 2027.

Grâce à ces «traités numérotés», négociés entre 1871 et 1921, le gouvernement canadien a obtenu l’accès à de vastes étendues de terres pour la colonisation des Territoires du Nord-Ouest et du nord de la Colombie-Britannique, des Prairies et de la majeure partie de l’Ontario, au nord.

En échange, les communautés des Premières Nations ont reçu des «terres de réserve» et le droit permanent de chasser et de pêcher sur les terres de la Couronne inoccupées.

Ces communautés devaient aussi recevoir des indemnités et d’autres droits qui, selon de nombreux dirigeants et communautés des Premières Nations, n’ont jamais été pleinement honorés.

Les responsables gouvernementaux du ministère des Relations Couronne-Autochtones, qui est responsable du règlement des négociations territoriales, affirment que les commémorations constituent un moyen important de faire progresser la réconciliation au Canada.

Mais ils soulignent qu’Ottawa manque d’une source de financement claire et d’une approche précise lorsqu’il s’agit de souligner les anniversaires de ces traités.