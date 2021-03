Ottawa offre aux municipalités 2,5 G $ pour l’achat d’autobus électriques

OTTAWA — Le gouvernement fédéral met de côté une partie des milliards prévus à court terme dans les dépenses de transport en commun afin d’aider les municipalités à électrifier davantage leur parc d’autobus.

Ottawa espère que les 2,75 milliards $ de subventions «traditionnelles» pour les acquisitions d’autobus s’harmoniseront avec les quelque 1,5 milliard $ que la Banque de l’infrastructure du Canada pourrait investir de son côté dans les installations connexes, comme les bornes de recharge.

La ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, ont annoncé jeudi cet investissement de 2,75 milliards $ sur cinq ans, à compter de 2021 notamment pour financer l’achat d’autobus «à zéro émission» pour le transport en commun et le transport scolaire.

La ministre McKenna a indiqué que la subvention fédérale aidera les municipalités à couvrir le coût d’achat d’autobus électriques pour remplacer les moteurs diesel. Selon elle, les programmes de financement d’Infrastructure Canada ont déjà soutenu l’achat de plus de 300 nouveaux autobus à zéro émission, et Ottawa espère que le financement aidera à acheter 5000 autobus zéro émission au cours des cinq prochaines années.

Mais la ministre reconnaît qu’il y a des coûts supplémentaires qui doivent être abordés, notamment les bornes de recharge sur les itinéraires de transit et dans les dépôts existants. Les libéraux espèrent que les municipalités se tourneront pour cela vers la Banque de l’infrastructure du Canada.

Le président de la Fédération canadienne des municipalités, Garth Frizzell, a salué cette annonce, qui permettra selon lui de remplacer plus rapidement les autobus au diesel dans les villes.

«Nous avons déjà plusieurs véhicules électriques en circulation, et cet important financement pour électrifier les systèmes de transport collectif partout au pays permettra de réduire les émissions de GES, de stimuler les économies locales et de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques du Canada», a-t-il indiqué.