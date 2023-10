Ottawa pourrait bientôt conclure des traités avec les Nations métisses

OTTAWA — Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a déclaré que le gouvernement fédéral pourrait conclure des traités avec les Nations métisses après l’adoption du projet de loi C-53.

Le ministre a déclaré dans une récente entrevue que le projet de loi constitue un cadre et que «nous arriverons à un moment donné à ce stade» de la conclusion de traités formels.

Les commentaires du ministre surviennent alors que le projet de loi, qui affirmerait les droits des Métis à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan, reçoit des critiques de la part de groupes des Premières Nations préoccupés par le fait que les droits aux terres et aux ressources soient accordés aux groupes métis sans leur consentement.

Les chefs de l’Ontario affirment que le Canada aurait dû les consulter sur le projet de loi — ce qui, selon le ministre, n’était pas nécessaire pour ce projet de loi, mais le serait si un traité était négocié.

La présidente de la Nation métisse de l’Ontario, Margaret Froh, espère qu’il y aura des discussions avec le Canada sur les terres et les ressources à l’avenir, mais que toute conversation ou négociation inclura les Premières Nations.

Le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod, a déclaré qu’Ottawa devrait consulter les Premières Nations sur le projet de loi actuel, qui a été renvoyé à un comité de la Chambre des communes pour étude.