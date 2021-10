Ottawa pourrait demander aux agents de sécurité de vérifier les passeports vaccinaux

OTTAWA — Les agents de sécurité des aéroports pourraient bientôt vérifier plus que vos bagages.

Le gouvernement fédéral envisage de confier la responsabilité de vérifier le statut vaccinal des passagers aux agents de l’aéroport, plutôt qu’aux compagnies aériennes.

Les transporteurs canadiens ont reçu cette semaine trois documents de consultation de Transports Canada demandant des commentaires sur la mise en place d’une agence en charge du processus de validation de la preuve de vaccin, selon trois sources qui ont requis l’anonymat, car elles n’étaient pas autorisées à discuter de la question publiquement.

L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), la société d’État qui supervise le contrôle des passagers et des bagages dans les aéroports, assumerait ce rôle supplémentaire dans à peine deux semaines si le plan allait de l’avant à la suite des commentaires de l’industrie.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré la semaine dernière qu’à compter du 30 octobre, tous les voyageurs en avion, en train et en bateau âgés de 12 ans ou plus devront être complètement vaccinés et avoir les documents pour le prouver.

Mais un voile d’incertitude persiste sur la façon dont cette preuve sera exigée.

Les compagnies aériennes ont fait pression pour que l’ACSTA prenne les rênes des contrôles des vaccins dans les aéroports, ce qui équivaudrait à un changement par rapport au protocole de santé actuel, où les transporteurs sont chargés de vérifier les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 des passagers.

«En fin de compte, la vérification de la légitimité des dossiers de vaccination des personnes devrait appartenir au gouvernement», a déclaré Andy Gibbons, chef des relations gouvernementales et des affaires réglementaires chez WestJet Airlines, dans une entrevue virtuelle.

«Je peux voir l’aéroport de Calgary d’ici. Vous avez quatre points d’entrée pour l’ACSTA, et vous avez environ 90 portes d’embarquement pour l’ensemble des compagnies aériennes», a ajouté le porte-parole de WestJet, Richard Bartrem.

«C’est un processus beaucoup plus efficace et il incombe aux agences gouvernementales plutôt qu’à nous en tant que compagnie aérienne de le vérifier.»

Le gouvernement continue de déterminer comment regrouper 13 processus de documentation provinciaux et territoriaux différents en un seul certificat semblable à un passeport, doté d’un code QR pouvant être contrôlé dans tout le pays.

L’«administration technique» d’un document national de vaccination disponible en format numérique reste un travail en cours, a déclaré jeudi la vice-première ministre Chrystia Freeland.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre cette exigence, mais l’exigence est claire et les gens doivent planifier leur vie en conséquence», a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’un passage à Washington.

Transports Canada et le ministère de l’Immigration n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, jeudi.

Le directeur général de Flair Airlines, Stephen Jones, a dit que son équipe de développement travaillait sur la façon de télécharger une preuve de vaccination dans le cadre du processus de réservation et d’enregistrement, au cas où l’ACSTA n’assumerait pas l’entière responsabilité. «Mais cela n’est pas encore terminé», a-t-il déclaré à propos des plans de téléchargement.

«Il s’agit d’un mandat fédéral et d’un processus géré par le gouvernement fédéral, et il serait donc logique de l’avoir à ce point (de sécurité). À défaut de quoi, des personnes peuvent se promener du côté sécurisé de l’aéroport sans que leur statut vaccinal n’ait été vérifié», a noté M. Jones lors d’un entretien téléphonique.

Les complications à la fois de l’éventuelle preuve numérique à source unique de vaccination et du processus plus dispersé de validation des documents de vaccination de diverses juridictions qui débutera le 30 octobre incluent des facteurs tels que les enregistrements des vaccins reçus aux États-Unis ainsi que les différences entre les vaccins approuvés par chaque province.

La Nouvelle-Écosse et l’Alberta, par exemple, reconnaissent tout vaccin autorisé par l’Organisation mondiale de la santé, comme Sinovac, tandis que d’autres provinces et Santé Canada ont une liste plus courte.

Des divergences existent également entre les pays.

«Il serait très important que le Canada s’entende sur le type de preuve pouvant être utilisé pour la vaccination ou pour des tests avec le plus de pays possible», a déclaré le vice-président de Transat Christophe Hennebelle, soulignant le rôle du gouvernement dans les contrôles des vaccins.

«Plus nous pouvons obtenir d’aide pour planifier et mettre en œuvre cela, mieux ce sera pour nous.»