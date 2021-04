Ottawa pourrait imposer des mesures spéciales aux voyageurs en provenance de l’Inde

OTTAWA — Les autorités canadiennes de santé publique annoncent que le gouvernement surveille étroitement l’arrivée de vols en provenance de l’Inde alors qu’une vague massive de nouveaux cas de COVID-19 déferle sur le pays.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, reconnaît qu’Ottawa a jusqu’ici préféré une approche globale et non spécifique à un ou des pays en particulier. Tous les voyageurs doivent notamment se soumettre à un test de dépistage avant leur embarquement, puis à l’arrivée au Canada, en plus de devoir obligatoirement se placer en isolement.

Dre Tam a cependant ouvert la porte à la possibilité que l’Inde fasse l’objet d’une exception à cette règle en raison d’un variant inquiétant qui pourrait expliquer l’explosion de cas dans cet État du sud de l’Asie.

Mercredi seulement, l’Inde a rapporté 300 000 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire ainsi que 2000 décès supplémentaires liés à la pandémie.

Selon les données du gouvernement fédéral, 35 vols en provenance de l’Inde ont atterri au Canada au cours des deux dernières semaines avec au moins un cas de COVID-19 à bord.

En Ontario, le gouvernement de Doug Ford plaide en faveur d’une interdiction des vols en provenance de ce pays et d’autres endroits identifiés comme d’importants foyers d’éclosions.