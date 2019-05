Ottawa présente un nouveau plan pour protéger les populations de saumon sauvage

MIRAMICHI, N.-B. — Les populations de saumon sauvage de l’Atlantique ont diminué et les responsables de Pêches et Océans estiment qu’une importante action coordonnée sera nécessaire pour les restaurer et les maintenir.

Le gouvernement fédéral a dévoilé lundi un plan triennal de maintien et de rétablissement des stocks.

Le plan de mise en œuvre de la politique de conservation du saumon sauvage de l’Atlantique pour 2019-2021 prévoit une collaboration avec les gouvernements provinciaux, les communautés autochtones, les groupes de pêcheurs à la ligne et d’autres partenaires.

Dans le cadre de ses travaux, le gouvernement a en outre annoncé quatre nouveaux projets de recherche.

Des chercheurs de l’Université Dalhousie, de la Fédération du saumon atlantique, de l’Université Acadia et de l’Université du Nouveau-Brunswick étudieront des domaines tels que le suivi des océans, l’emplacement et les causes de la mortalité en mer et les effets des changements climatiques sur la condition physique et la survie du saumon sauvage.

Le ministre des Pêches et des Océans, Jonathan Wilkinson, a indiqué que le nouveau plan ferait en sorte que le saumon sauvage soit présent pour les générations à venir.