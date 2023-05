Ottawa présentera mardi son plan pour réformer les libérations sous caution

OTTAWA — Le ministre de la Justice, David Lametti, devrait faire une annonce mardi après-midi sur la façon dont le gouvernement fédéral envisage de réformer le système de libération sous caution du Canada, après des mois d’appels à des lois plus strictes de la part des premiers ministres provinciaux, des corps policiers et des partis d’opposition.

M. Lametti doit tenir une conférence de presse avec plusieurs de collègues du conseil des ministres, dont le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett.

Les modifications proposées au Code criminel font suite à des pressions exercées par les provinces et les territoires pour réduire le nombre de récidivistes violents qui sont libérés sous caution.

Un certain nombre de dossiers très médiatisés ont attiré l’attention du public sur la question, notamment les meurtres d’une femme et de sa fille à l’arme blanche à Edmonton, qui, selon la police, auraient été commis par un homme qui était en liberté sous caution au moment des faits.

Les conservateurs fédéraux disent que ces incidents sont le résultat de ce qu’ils appellent un système de «capture et de remise en liberté» des criminels récidivistes et violents, et ont publiquement réclamé des lois plus strictes.

La Charte des droits et libertés garantit que toute personne accusée d’un crime ne se verra pas refuser une caution raisonnable sans motif valable. M. Lametti a assuré qu’il apporterait des réformes ciblées qui respectent ce droit.