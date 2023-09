Ottawa prévient que la saison des feux de forêt, déjà «record», pourrait s’éterniser

OTTAWA — Les dernières prévisions du gouvernement fédéral indiquent que la saison des feux de forêt 2023, déjà sans précédent, pourrait se poursuivre encore jusque tard dans l’automne ou même l’hiver.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré jeudi qu’il y avait un risque d’augmentation des incendies de forêt depuis l’est de l’Alberta jusqu’au centre de l’Ontario au moins jusqu’à la fin du mois de septembre. Les feux en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest devraient par ailleurs continuer de couver.

Bien que l’automne apporte des nuits plus fraîches et moins d’orages, le gouvernement fédéral indique que le temps chaud et sec pourrait contribuer à la naissance de nouveaux incendies et signifier que certains grands feux existants pourraient rester actifs pendant encore des mois.

Le ministre Wilkinson a également annoncé jeudi un financement fédéral de 65 millions $ pour du matériel de lutte contre les incendies de forêt et d’autres soutiens pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Il a précisé que la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest avaient signé des accords pour recevoir la totalité de leur part dans le cadre du fonds fédéral d’équipement et de lutte contre les incendies de forêt, s’élevant à 28,5 millions $ pour le territoire et 32 millions $ pour la Colombie-Britannique.

Le gouvernement fédéral indique que le programme «Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement» fournira 256 millions $ aux provinces et territoires jusqu’en 2027.

Les six accords récemment annoncés sont les premiers conclus dans le cadre de ce programme de Ressources naturelles Canada.

Ce fonds permet aux provinces et territoires de partager les coûts des investissements dans l’équipement, comme les véhicules, les unités mobiles, les pièces et mises à niveau de l’avionique, les tuyaux, les pompes, l’équipement de communication amélioré, la réparation de l’équipement vieillissant et la formation, indique le communiqué du gouvernement.