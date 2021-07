Ottawa promeut son Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes

OTTAWA — La ministre fédérale de l’Infrastructure, Catherine McKenna, a lancé mardi un nouvel appel de demandes dans le cadre du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes.

En conférence de presse à Toronto, mardi, Mme McKenna a rappelé qu’Ottawa avait ajouté dans le dernier budget près de 1,4 milliard $ à ce fonds sur 12 ans. Le ministère indique dans un communiqué que 670 millions $ de ce financement seraient consacrés à des projets à petite échelle, compris entre 1 million $ et 20 millions $; le reste sera alloué à des projets à grande échelle, supérieurs à 20 millions $.

Le fonds aide les communautés à soutenir des projets tels que des activités d’atténuation des incendies de forêt, la remise en état des systèmes d’eaux pluviales et la restauration des zones humides et des rivages, pour prévenir les inondations.

Le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes a été créé en 2018 avec une enveloppe initiale de 2 milliards $ sur 10 ans.

Le budget de 2021 a fourni au fonds un montant supplémentaire de 1,375 milliard $ sur 12 ans, afin d’aider les communautés à mettre en place les infrastructures nécessaires pour mieux gérer les catastrophes naturelles, notamment les inondations, les incendies de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Mme McKenna a rappelé mardi qu’un minimum de 138 millions $ de l’enveloppe de financement totale (10 %) est réservé aux bénéficiaires autochtones.

«Étant donné que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents, les villes et les villages doivent intensifier les mesures prises pour atténuer les effets des changements climatiques et s’y adapter», a indiqué la ministre McKenna.

La ministre estime que la lutte contre le changement climatique devrait se faire avec la même approche que celle adoptée par le gouvernement pour faire face à la pandémie de COVID-19. «Nous devons écouter la science et les scientifiques. Nous devons travailler avec des partenaires des municipalités aux provinces, en passant par le secteur privé», dit-elle.

——

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.