Ottawa protégera la rainette faux-grillon menacée par une route à Longueuil

MONTRÉAL — Le ministre fédéral de l’Environnement interviendra pour préserver à Longueuil l’habitat d’une grenouille menacée de disparition à cause d’une route.

Steven Guilbeault écrit lundi sur Twitter qu’il recommandera au cabinet l’adoption d’un décret d’urgence afin de protéger la rainette faux-grillon dont l’habitat est en péril à cause du prolongement d’une route à Longueuil, au sud de Montréal.

Le ministre explique que la rainette faux-grillon est inscrite sur la liste des espèces menacées de la loi fédérale. M. Guilbeault écrit qu’après avoir évalué «les meilleures preuves scientifiques disponibles» et reçu les recommandations des fonctionnaires de son ministère, il a décidé qu’on devait protéger cette grenouille en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Le mois dernier, des groupes environnementaux avaient convaincu la Cour supérieure du Québec que les menaces qui pesaient sur la rainette faux-grillon étaient sérieuses et ils ont obtenu une injonction pour faire stopper les travaux de prolongement du boulevard Béliveau à Longueuil.

La Ville plaide que les citoyens réclament depuis des années le prolongement de 300 mètres du boulevard Béliveau et que le projet a déjà reçu le feu vert des autorités provinciales. La Ville souligne aussi que le projet prévoit une «passe migratoire» sous la nouvelle route, afin de permettre aux rainettes de passer en toute sécurité entre les deux parties de leur habitat coupé en deux.

La rainette faux-grillon est une petite grenouille qui se reproduit dans des zones humides, de plus en plus menacées par l’agriculture et le développement urbain. Bien que l’espèce ne soit pas en péril à l’échelle mondiale, la population des Grands Lacs/Saint-Laurent est classée comme menacée depuis 2010, et les estimations actuelles suggèrent que jusqu’à 90 % de son habitat a été détruit au cours des dernières décennies.

En 2016, le gouvernement fédéral avait publié un décret d’urgence pour protéger une population de rainettes faux-grillons menacée par la construction d’un ensemble résidentiel dans la ville voisine de La Prairie, sur la Rive-Sud de Montréal. Le promoteur avait contesté le décret devant les tribunaux et finalement, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre l’affaire.