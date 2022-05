Ottawa puise dans son stock d’urgence pour envoyer du matériel médical en Ukraine

OTTAWA — Afin d’aider l’Ukraine, le Canada a puisé dans son propre stock stratégique de fournitures médicales d’urgence, entreposées pour une urgence nationale.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Ottawa a fait don de plus de 375 000 articles d’équipement médical et de médicaments provenant du stock stratégique du Canada.

Cela comprend des trousses de premiers soins et de traumatologie, des médicaments et des instruments chirurgicaux, ainsi que des gants, des masques et des blouses.

Le ministre canadien de la Santé a également contribué à faire adopter cette semaine à Genève une résolution internationale sur la reconstruction du système de santé ukrainien, sous pression.

Jean-Yves Duclos a tenu des pourparlers bilatéraux afin d’obtenir les votes requis pour l’adoption de la résolution, que le Canada a coparrainée avec l’Ukraine lors de la réunion de l’Assemblée mondiale de la santé, l’organe décisionnel de l’Organisation mondiale de la santé des Nations unies.

La motion ukrainienne, votée par 88 pays contre 12, avec 43 abstentions, fait suite à des attaques, par les forces russes, contre des installations et des équipements de soins de santé ukrainiens, y compris des ambulances.