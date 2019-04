Ottawa: rencontre du premier ministre du Japon Shinzo Abe avec Justin Trudeau

OTTAWA — Le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, effectuera une visite au Canada les 27 et 28 avril prochains.

Dans un communiqué transmis vendredi, le premier ministre Justin Trudeau annonce qu’il discutera notamment avec son homologue du prochain Sommet du G20 à Osaka et des moyens de renforcer la relation bilatérale entre le Japon et le Canada.

Les premiers ministres Abe et Trudeau discuteront aussi de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de promotion de la démocratie et de la primauté du droit à travers le monde.

Les deux dirigeants tiendront une rencontre bilatérale qui sera suivie d’un point de presse conjoint.

La plus récente rencontre entre les deux chefs de gouvernement a eu lieu dans le cadre de la Réunion des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique qui s’est tenue en Papouasie-Nouvelle-Guinée en novembre dernier.

Le Japon est le quatrième partenaire en importance du Canada au chapitre du commerce bilatéral de marchandises.