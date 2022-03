Ottawa reporte de plus d’un mois sa décision sur le projet pétrolier de Bay du Nord

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Terre-Neuve-et-Labrador devra attendre encore 40 jours pour une décision fédérale sur le sort d’un projet pétrolier exploité en mer proposé par le géant norvégien Equinor.

Ottawa a déclaré vendredi dans un communiqué que le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, s’est vu accorder un délai supplémentaire pour décider si le projet de Bay du Nord «est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants».

«Le ministre tiendra compte du rapport d’évaluation environnementale de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour prendre ces décisions», indique-t-on.

Le projet ouvrirait un cinquième champ pétrolifère au large de St. John’s dans une zone où certains experts disent qu’il y a environ 800 millions de barils de pétrole récupérables.

Plus tôt cette semaine, 118 groupes environnementaux et universitaires à travers le Canada ont signé une lettre appelant Ottawa à rejeter le projet, affirmant qu’il est incompatible avec les engagements climatiques nationaux et mondiaux du pays.

La lettre souligne également la déclaration de l’Agence internationale de l’énergie en mai selon laquelle il ne peut y avoir d’investissement dans de nouveaux projets d’approvisionnement en combustibles fossiles si le monde veut atteindre les objectifs de zéro net d’ici 2050.

Le premier ministre terre-neuvien Andrew Furey et son ministre de l’Énergie, Andrew Parsons, ont publié vendredi un communiqué indiquant qu’ils restaient optimistes quant à l’approbation du projet, car il s’agira du «développement le plus rentable en carbone de son ampleur».