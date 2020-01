Ottawa se prépare à siéger éventuellement au Conseil de sécurité de l’ONU

OTTAWA — Le Canada espère toujours obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, et il prépare déjà le terrain pour former les fonctionnaires canadiens.

Le gouvernement fédéral a indiqué vendredi qu’il entend octroyer un contrat d’une valeur estimée à 120 000 $ à la société new-yorkaise Security Council Report pour former du personnel canadien à de nouvelles tâches au Conseil de sécurité.

Affaires mondiales Canada recherchait un fournisseur «qui offrira, à l’occasion d’au moins deux activités d’apprentissage, de la formation de base spécialisée à des employés du gouvernement du Canada, plus précisément aux équipes de pays qui se préparent à devenir membres du Conseil de sécurité des Nations unies».

«De plus, cette formation doit traiter des priorités thématiques et par pays qui revêtent un intérêt pour le Canada dans sa préparation à un siège au Conseil.»

L’avis indique que le contrat devrait s’étendre du 24 février jusqu’à la fin de l’année.

Le gouvernement canadien de Justin Trudeau tente d’obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité pour deux ans, à compter du 1er janvier 2021. Il fait face à une rude concurrence de la Norvège et de l’Irlande pour l’un des deux sièges qui seront disponibles lors du scrutin de l’Assemblée générale en juin prochain. L’Allemagne et la Belgique auront terminé à la fin de l’année leur mandat de deux ans comme les deux membres non permanents du groupe «Europe occidentale et autres».