Ottawa signale une baisse de prix des forfaits du sans-fil depuis mars 2020

OTTAWA — Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, annonce vendredi que le prix de tous les forfaits de services de télécommunication sans fil de milieu de gamme faisant l’objet d’un suivi a diminué de 25 % par rapport aux tarifs de référence du début de 2020.

Le ministre précise que les plus récentes données trimestrielles sur le prix des forfaits, visant la période d’octobre à décembre derniers, permettent au gouvernement du Canada d’atteindre son objectif avec trois mois d’avance par rapport à ce qu’il avait annoncé en mars 2020.

L’indice des prix des services de télécommunications mobiles de Statistique Canada a révélé une baisse de 26,9 % des prix entre février 2020 et décembre dernier. Le gouvernement a aussi observé des réductions de 22 à 26 % des prix pour les forfaits de 10 Go et plus, qui s’ajoutent aux réductions précédentes de 31 % du prix de ces forfaits en 2019.

Le Canadien moyen a utilisé 3,8 Go de données mobiles sans fil par mois en 2020, selon Ottawa.

Le gouvernement reconnaît néanmoins que les services sans fil sont toujours trop coûteux au Canada. Il misera sur les progrès réalisés pour favoriser l’innovation, améliorer la couverture des services et réduire le coût des services de télécommunication.